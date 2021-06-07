В УрФУ перед зачетом скончался студент-магистрант

Сегодня перед зачетом по менеджменту и маркетингу в ядерной области скончался 23-летний студент первого курса магистратуры физико-технологического института. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

"До прибытия врачей молодому человеку была оказана первая медицинская помощь. Выражаем соболезнования родным, близким и сокурсникам", - заявили в университете.

Парень учился по направлению "физика высокоэнергетических процессов" и был отличником. Сокурсники погибшего рассказали, что приступ эпилепсии у парня наступил внезапно в коридоре вуза, пошла пена изо рта. Пока все ожидали "скорую", преподаватель начал делать искусственное дыхание и массаж сердца. По словам матери студента, у него были небольшие проблемы с сердцем и аллергия на тополиный пух.

Медики прибыли на место спустя 15 минут. На тот момент студент был еще жив, однако спустя время, несмотря на оказание первой медицинской помощи, скончался.

"Сообщение поступило от бригады скорой помощи в отдел полиции номер 1 в 12.55. На место выезжала следственно-оперативная группа. Материалы проверки переданы в Следственный комитет", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

В СКР по Свердловской области Накануне.RU сообщили, что по факту данного происшествия будет проведена доследственная проверка. Признаков криминала в ситуации в настоящее время не усматривается. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы.