СМИ: Байден передумал встречаться с Зеленским накануне переговоров с Путиным

Администрация Байдена передумала проводить встречу президента США с Владимиром Зеленским накануне российско-американских переговоров в Швейцарии. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме пишет издание Axios.

Инсайдер также сообщил о причине отмены переговоров: якобы, американским властям не понравилось решение Киева о смене руководства "Нафтогаза", в этом Вашингтон усмотрел нежелание бороться с коррупцией.

Впрочем, на официальном уровне об этих переговорах и не сообщалось, так что и отказ от них никто не комментирует. Зеленский в разговоре с изданием заметил, что консультаций по теме возможных переговоров с Байденом не было, но он в любой момент, тем более – перед российско-американским саммитом, готов встретиться с президентом США и обсудить, помимо прочего, строительство "Северного потока-2". Ранее президент Украины раскритиковал США за нерешительность в вопросе ввода санкций в отношении России и самого СП2.