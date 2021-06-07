07 Июня 2021
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Владимир Зеленский (2019) | Фото: kremlin.ru

СМИ: Байден передумал встречаться с Зеленским накануне переговоров с Путиным

Администрация Байдена передумала проводить встречу президента США с  Владимиром Зеленским накануне российско-американских переговоров в Швейцарии. Об этом со ссылкой на источник в Белом доме пишет издание Axios.

Инсайдер также сообщил о причине отмены переговоров: якобы, американским властям не понравилось решение Киева о смене руководства "Нафтогаза", в этом Вашингтон усмотрел нежелание бороться с коррупцией.

Впрочем, на официальном уровне об этих переговорах и не сообщалось, так что и отказ от них никто не комментирует. Зеленский в разговоре с изданием заметил, что консультаций по теме возможных переговоров с Байденом не было, но он в любой момент, тем более – перед российско-американским саммитом, готов встретиться с президентом США и обсудить, помимо прочего, строительство "Северного потока-2". Ранее президент Украины раскритиковал США за нерешительность в вопросе ввода санкций в отношении России и самого СП2.

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Теги: Джо байден, владимир зеленский, переговоры, владимир путин



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