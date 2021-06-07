07 Июня 2021
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Общество Челябинская область
Алексей Текслер, Сергей Зайцев, Карен Габриелян, (2021) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Обсуждалась текущая региональная повестка, вопросы межведомственного взаимодействия", - говорится в сообщении.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области. Он назначен на пятилетний срок. До назначения Карен Габриелян занимал пост прокурора республики Карелия.

Алексей Текслер, Сергей Зайцев, Карен Габриелян,(2021)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

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Теги: Карен Габриелян, прокурор Челябинской области, Алексей Текслер,



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