Текслер встретился с новым прокурором Челябинской области

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Карена Габриеляна прокурором Челябинской области. Он назначен на пятилетний срок. До назначения Карен Габриелян занимал пост прокурора республики Карелия.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел встречу с заместителем Генерального прокурора РФ Сергеем Зайцевым и новым прокурором Челябинской области Кареном Габриеляном, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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