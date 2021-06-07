07 Июня 2021
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Игорь Калинин (2021) | Фото: пресс-служба ФК &quot;Урал&quot;

Президент ФК Урал подтвердил выкуп защитника Калинина у "Динамо"

Руководство футбольного "Урала" подтвердило выкуп трансфера защитника Игоря Калинина у московского "Динамо". С высокой долей вероятности футболист останется в стане екатеринбургского ФК "Урал".  Но в случае выгодного предложения будет выставлен на трансфер сообщил Накануне.RU президент "шмелей" Григорий Иванов.

"Трансфер Калинина мы выкупили. Игроков у нас не так много. Если поступит хорошее предложение, мы продадим Калинина. Нужно все обсуждать, когда команда соберется. Еще непонятно какие игроки будут нужны  главному тренеру в новом сезоне", - заключил Иванов.

Ранее появлялась информация, что игрок обороны оранжево – черных продолжит свою карьеру в ФК "Ростов".

Сам Калинин не стал комментировать ситуацию, сославшись на болезнь и недомогание.

Игорь Калинин является воспитанником украинского футбола.  25 – летний игрок обороны выступал за "Ильчёвец", луганскую "Зарю"  и "Звезду". В феврале 2018 года футболист заключил контракт с "Краснодаром".  Также игрок переходил в  казанский "Рубин" и в июне 2019 года стал игроком московского "Динамо" . В 2020 году Калинин был отдан в аренду екатеринбургскому ФК "Урал".

 

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Теги: ФК Урал, футбол, Игорь Калинин



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