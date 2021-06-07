Президент ФК Урал подтвердил выкуп защитника Калинина у "Динамо"

Руководство футбольного "Урала" подтвердило выкуп трансфера защитника Игоря Калинина у московского "Динамо". С высокой долей вероятности футболист останется в стане екатеринбургского ФК "Урал". Но в случае выгодного предложения будет выставлен на трансфер сообщил Накануне.RU президент "шмелей" Григорий Иванов.

"Трансфер Калинина мы выкупили. Игроков у нас не так много. Если поступит хорошее предложение, мы продадим Калинина. Нужно все обсуждать, когда команда соберется. Еще непонятно какие игроки будут нужны главному тренеру в новом сезоне", - заключил Иванов.

Ранее появлялась информация, что игрок обороны оранжево – черных продолжит свою карьеру в ФК "Ростов".

Сам Калинин не стал комментировать ситуацию, сославшись на болезнь и недомогание.

Игорь Калинин является воспитанником украинского футбола. 25 – летний игрок обороны выступал за "Ильчёвец", луганскую "Зарю" и "Звезду". В феврале 2018 года футболист заключил контракт с "Краснодаром". Также игрок переходил в казанский "Рубин" и в июне 2019 года стал игроком московского "Динамо" . В 2020 году Калинин был отдан в аренду екатеринбургскому ФК "Урал".