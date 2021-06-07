07 Июня 2021
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Строительство (2021) | Фото: Накануне.RU

Правительство готовит схему упрощенного завоза и вакцинации иностранных рабочих - Хуснуллин

Курирующий в правительстве строительную отрасль вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что кабмин сейчас разрабатывает возможность упрощенного ввоза в Россию трудовых мигрантов с обязательной вакцинацией последних, передает RTVi.

"Мы сейчас отрабатываем тему, чтобы все-таки упрощенный вариант завоза [мигрантов] сделать и обязательную вакцинацию", - сказал Хуснуллин.

Хуснуллин уже давно лоббирует возвращение трудовых мигрантов в Россию. Ранее он называл их отсутствие на стройках одним из ключевых факторов роста цен на недвижимость в 2020 году, он же заявлял, что для восстановления темпов роста экономики просто необходимо открыть границы для иностранных рабочих.

На прошлой неделе во время ПМЭФ Владимир Путин и некоторые члены правительства сообщили о планах по открытию платной вакцинации для иностранцев в России.

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Теги: марат хуснуллин, обязательная вакцинация, трудовые мигранты



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