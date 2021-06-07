Уехавший из России Гудков заявил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму

Выехавший на Украину бывший депутат Дмитрий Гудков сообщил, что не будет участвовать в выборах в Госдуму.

"Никаких иллюзий я не питал, лишь откладывая заявление о том, что в выборах участвовать не смогу по простой причине: это невозможно", - написал Гудков в телеграмм-канале.

По его словам, один из руководителей партии "Яблоко" сообщил Гудкову, что "вопрос о его выдвижении очень сложный, так как у партии уже есть свой кандидат на этот округ".

"Думаю, мой выезд из РФ снимает с "Яблока" большую головную боль", - заключил Гудков.

Напомним, оппозиционный политик после обысков и допросов покинул Россию. Он подозревается в имущественных преступлениях и на минувшей неделе был отпущен после задержания. Сам Дмитрий Гудков сообщил, что уехал из России в Киев, поскольку "источники в АП РФ сообщили ему об угрозе ареста".

Напомним, 1 июня против экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова было возбуждено уголовное дело об участии в нежелательной в России организации. Обыски и оперативные мероприятия прошли у бывшего председателя "Открытой России" Александра Соловьева, у Дмитрия Гудкова и у начальника предвыборного штаба Гудкова Виталия Венедиктова. Все они считаются причастными к существованию "Открытой России" - организации, которая признана нежелательной на территории РФ и недавно прекратила свою деятельность