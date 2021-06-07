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Политика Приволжский ФО Пермский край
Алексей Бурнашов, депутат Госдумы от Пермского края (2016) | Фото: facebook.com

Депутат Госдумы от Прикамья, проигравший праймериз, планирует участвовать в выборах

Депутат Госдумы по округу №59 Алексей Бурнашов будет баллотироваться в Госдуму, сообщает "Ъ" со ссылкой на самого депутата.

"У меня есть уверенность, что надо идти. И она основана на доверии избирателей", - приводит его слова издание. От какого политического движения он будет избираться - не утоняется. Сам Бурнашов сообщил, что с другими политическими партиями пока не ведет переговоров. При этом политик заявил, что не считает себя проигравшим на праймериз "Единой России".

Напомним, ранее Бурнашов во время предварительного голосования с большим отрывом проиграл депутату заксобрания Пермского края, советнику губернатора и основателю благотворительного фонда "Я помогаю детям" Роману Водянову.

Водянов заручился поддержкой 26 356 избирателей. Депутат Алексей Бурнашев - получил всего лишь 2 830 голосов.

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Теги: праймериз, Единая Россия, предварительное голосование, кандидаты, выборы, Алексей Бурнашов, Роман Водянов



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