"Надоели эти "покупатели": Тиньков опроверг информацию о переговорах с Евтушенковым о продаже банка

Бизнесмен Олег Тиньков опроверг информацию о том, что его коллега Евгений Евтушенков, владелец АФК "Система", вел с ним переговоры о покупке "Тинькофф-банка".

На своей странице в Facebook Тиньков похвастался технической продвинутостью своей компании: "Тинькофф – самый технологичный и продвинутый финтех в мире. Только представьте – мало у кого из тех, кто с удивлением прочитал в недавнем интервью Владимира Петровича Евтушенкова о якобы каких-то переговорах о покупке Тинькофф (я неоднократно говорил, что никаких переговоров с Евтушенковым я не вел, мы по сути и не знакомы с ним), даже мысли не закралось, что звонок судя по всему принял наш голосовой помощник Олег. Исходя из наших капитализаций, нам бы наверное стоило еще раз обсудить покупку МТС (50% компании принадлежит АФК "Система" – прим. ред.), но наша команда считает, что телеком – это прошлое, а финтех – это будущее", - пишет бизнесмен (авторские орфография и пунктуация в цитатах сохранены – прим. ред.).

Тиньков полагает, что "в ближайшие пару лет капитализация "Тинькофф" достигнет $30 млрд.

Предприниматель заявил, что банк взодит в "пул избранных" – 13-ти компаний на Московской бирже, которые стоят дороже триллиона рублей. "А такое не продаётся, надоели эти "покупатели"…", - заключил бизнесмен.

Напомним, осенью прошлого года настоящий переполох на рынке вышел из-за информации о переговорах между Яндексом и "Тинькофф-банком" о покупке последнего интернет-компанией. Потом оба участника предполагаемых переговоров вроде как подтвердили, что разговор такой велся, но он был прекращен.