В Екатеринбурге пожар в парке имени Маяковского

В ЦПКиО Екатеринбурга серьезный пожар. Об этом сообщает паблик "Инцидент Екатеринбург" со ссылкой на видео очевидцев.

Жители дома, расположенного в близи парка им. Маяковского засняли на видео зеленую местность, охваченную густым дымом. Как передает пресс-служба парка, причиной мог стать загоревшийся тополиный пух, из-за чего огонь постепенно перешел и на траву.

На место ЧП уже вызвали сотрудников МЧС.

"Горит трава и тополиных пух. Площадь пожара уточняется. Огнеборцы принимают все меры по локализации пожара", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, что вчера в Екатеринбурге было зарегистрировано почти 250 выездов пожарно-спасательных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях. Подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.