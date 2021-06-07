В Екатеринбурге до 21 июня меняют маршрут сразу нескольких трамваев

В Екатеринбурге на перекрестке ул. Викулова и Татищева с 18 по 21 июня будет проходить ремонт трамвайных путей, из-за чего движение нескольких маршрутов будет изменено. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе мэрии города.

Начиная с 23.00 18 июня трамвайный маршрут № 1 "ВИЗ – Вторчермет" будет укорочен до Западного депо и проследует по маршруту: Титова – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская – Западное депо.

Маршрут № 3 "ЦПКиО – ВИЗ" доходит до "ВИЗ", после чего следует до Мичурина – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Верх-Исетский бульвар – Московская – 8 Марта – Радищева – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина.

Маршрут № 11 "ВИЗ – Зеленый остров" будет полностью закрыт на время проведения работ.

Маршрут № 18 "Волгоградская – Шарташ" укорочен до станции "ВИЗ" и следует по Блюхера – Гагарина – Ленина – Татищева – Красноуральская.

Маршрут № 19 "Машиностроителей – Волгоградская" также сокращен до "ВИЗ": Машиностроителей – Донбасская – Бебеля – Халтурина – Кирова.

Маршрут № 21 "ЦПКиО – Кирова" начинает движение от станции "пл. 1-й Пятилетки" и следует по Мичурина – Тверитина – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская – Западное депо.

В эти три дня специально для удобства гостей и жителей Екатеринбурга, будет запущен дополнительный автобусный маршрут, отправление которго стартует с "Виз", расположенной на площади Субботников, до станции "Зеленый остров". Путь следования: Заводская – Татищева – Малый Конный полуостров.

Движение транспорта также будет перекрыто по улице Ключевской, начиная с 8 июня. Перекрытия связаны с проведением "Екатеринбургской теплосетевой компанией" ремонта тепломагистрали:

– улица Ключевская, от улицы Мельникова до улицы Крылова, с 8 июня по 4 июля 2021 года;

– от здания № 19 на улице Ключевской до улицы Мельникова, с 8 июня по 31 августа 2021.