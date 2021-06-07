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Происшествия В России
Иван Голунов (2019) | Фото:Facebook

Экс-полицейские, подбросившие наркотики Голунову, обжаловали приговор

Бывшие сотрудники полиции, которые получили реальные сроки за подброс наркотиков журналисту Ивану Голунову, подали апелляционные жалобы на приговор.

Адвокат признавшего вину Дениса Коновалова сообщил "Интерфаксу", что намерен также подать жалобу, хотя изначально после оглашения приговора его подзащитный не собирался оспаривать решение суда.

Напомним, в конце мая Мосгорсуд приговорил бывших полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову, к реальным срокам.

Обвинение запрашивало 16 лет колонии для бывшего замначальника отделения УМВД по ЗАО Игоря Ляховца (получил 12 лет), и по 12 для его подчиненных Максима Уметбаева, Романа Феофанова и Акбара Сергалиева (получили по 8 лет каждый).

Денис Коновалов единственный из фигурантов признал вину и дал показания, рассказав, что Голунову подкинули наркотики. Ему сторона обвинения просила 7 лет (дали 5).

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Теги: иван голунов, полицейские, приговор



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