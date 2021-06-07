Шохин назвал "шапкозакидательством" гордость некоторых чиновников и бизнесменов за попадание под санкции США

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Алексанбр Шохин считает, что на первом этапе российские чиновники и бизнесмены не восприняли санкции серьезно.

"Когда начали вводить санкции, было шапкозакидательство, конкретные лица говорили, что рады попасть под санкции, что их не боятся. И только когда начались последствия для крупных компаний, мы стали более трезво оценивать их", - отметил Шохин на парламентских слушаниях в Госдуме.

Он добавил, что есть разные оценки потерь, которые понесли страны-инициаторы санкций и Россия, по одной из них ущерб примерно одинаков – около 100 млрд для каждой из сторон.

Глава РСПП согласился с президентом России Владимиром Путиным на счет того, что часть санкций не является политически мотивированной, а преследует только экономические интересы. "Аргументация республиканцев (в парламенте США) по санкциям в отношении "Северного потока-2" не политическая – она имеет целью поддержать продажи СПГ, добытого, как сказал президент, варварским способом с гидроразрывом пласта", - рассказал Шохин.