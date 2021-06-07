07 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительница Златоуста получила 14 лет колонии за убийство сына

Жительницу Златоуста приговорили к 14 годам в колонии общего режима убийство своего одиннадцатимесячного сына, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Женщина проживала вместе со своими тремя детьми. В октябре 2019 года она ушла из дома, оставив одних трехлетнюю дочь и сына. Ее не было четыре дня. Это привело к смерти мальчика от крайнего истощения организма, вследствие голода и обезвоживания.

Она признана виновной в оставлении детей в опасности и убийстве. По решению суда она лишена прав на двух оставшихся детей.

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Теги: убийство, суд, колония,



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