07 Июня 2021
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Общество Свердловская область
общественный транспорт, маршрутный автобус, маршрутка, остановка (2017) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге появится более сотни "умных остановок"

В Екатеринбурге до конца 2024 года планируется установить более 100 "умных остановок". Об этом заявил мэр уральской столицы Алексей Орлов.
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Как написал сегодня глава города в своем Instagram, сейчас в Екатеринбурге насчитывается 37 таких комплексов, еще 28 должны появиться до 1 ноября. На них можно узнать, когда придет транспорт, посмотреть погоду или зарядить свой гаджет.

"Не исключаю, что в одном из районов получит развитие параллельный проект "умных остановок", который будет полностью профинансирован за счет оператора. Предварительная договоренность об этом уже есть", - отметил мэр.

Он также добавил, что до 1 июля на обычных остановках Екатеринбурга должны появиться почти два десятка новых табло.

Как сообщало Накануне.RU, недавно Алексей Орлов стал видеоблогером. В Instagram он выкладывает небольшие ролики, где подводит итоги недели и рассказывает о самых знаковых событиях в городе.

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Теги: умные остановки, Орлов, Екатеринбург



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