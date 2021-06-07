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Общество Свердловская область
Пикет обманутых пайщиков КПК &quot;Первый Уральский&quot; (2021) | Фото: Накануне.RU

Не прошло и месяца. Обманутые пайщики свердловского КПК снова вышли в Екатеринбург с одиночными пикетами

Обманутые члены кредитного потребительского кооператива "Первый Уральский" вновь вышли в центр Екатеринбурга, чтобы рассказать свердловчанам о своей беде. Пайщики устроили одиночные пикеты у стен прокуратуры, ГСУ МВД, правительства Свердловской области и даже у дома самого Валерия Бикбулатова, которого свердловские пайщики и обвиняют в банкротстве кооперативов и краже около 1,5 млрд руб.

Жертвы КПК обратились к прокуратуре и МВД с просьбой не забрасывать их дело, ускорить процесс расследования и отнестись с большим пониманием к их горю. Многие из обманутых пайщиков являются пенсионерами с серьезными проблемами по здоровью. Значительная часть потеряла не только сбережения, но и крышу над головой. Однако Бикбулатов, хоть и находится под следствием, до сих пор свободно может перемещаться по стране и заниматься любой угодной ему деятельностью, не имея в свой адрес со стороны правоохранителей никаких весомых ограничений. В это же время истекают сроки исковой давности, после чего пайщикам уже нечего будет возвращать.

Обманутые пайщики КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Валерий Вячеславович, отдайте деньги инвалидам, пенсионерам, которых вы оставили ни с чем. Одумайтесь! Отдайте деньги людям, которые очень пострадали. За мною инвалиды, малоимущие, страдающие онкологическими заболеваниями. Люди умирают!" – обращается к Бикбулатову председатель КПК "Первый Уральский" Елена Кузьмина.

В этот раз бывшие члены кооператива напрямую обратились и к главе Свердловской области Евгению Куйвашеву, в надежде, что хотя бы губернатор сможет каким-то образом помочь поторопить расследование. На данный момент Центробанк не выдает обманутым пайщикам акты проверок, которые помогли бы в возврате денежных средств. По словам бывших кооперативщиков, в ЦБ от них требуют предоставить конкретные даты проверок, которых у пайщиков просто нет.

Финальной точкой стал ГСУ МВД, где одна из пайщиц встала с плакатом "ГСУ МВД! Верните документы КПК Первый Уральский конкурсному!!!" После минутного обращения на видео, к женщине вышел сотрудник полиции, который потребовал ее личные данные. Вскоре на громкие возгласы, вступившихся за пенсионерку пайщиков, к ситуации подключилось еще трое сотрудников полиции.

К счастью, инцидент удалось урегулировать "без жертв". Полицейские пояснили пайщикам, что с 1 января одиночные пикеты разрешены только на расстоянии 50 м. от госучреждения. Взяв обещание следовать закону, правоохранители отпустили пенсионеров.

Обманутые пайщики КПК "Первый Уральский"(2021)|Фото: Накануне.RU

"Мы же тоже люди, мы все понимаем. Но закону нужно следовать", - сказал один из полицейских.

Напомним, что в середине мая пайщики уже обращались в Общероссийский народный фронт, где рассказали о своей ситуации. По словам пенсионеров, им пообещали донести их жалобы напрямую главе Среднего Урала Евгению Куйвашеву, однако не дождавшись результата кооперативщики вновь все взяли в свои руки.

Административное производство по делу КПК "Первый Уральский" должны были возбудить еще год назад, однако, по версии обманутых членов кооперативов, со стороны прокуратуры и следственного управления царит бездействие и, возможно, лоббирование интересов самого Бикбулатова.

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Теги: КПК, обманутые пайщики, пикет, обращение



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