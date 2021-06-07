Собчак заявила, что ее интервью со "скопинским маньяком" купил Netflix

Резонансное интервью Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым купил стриминг-сервис Netflix. Об этом сама Ксения сообщила во время публичной переписки в Instagram с главредом журнала Esquire Сергеем Минаевым.

"Да, и кстати, Нетфликс берет наш фильм про маньяка. Который так тебя "не по-старчески" задел. Так что поздравь", — написала Собчак своему коллеге.

Интервью Ксении с маньяком, отсидевшим 17 лет за похищение, избиения и изнасилования двух девочек, вызвало дискуссию в обществе о допустимости подобных фильмов.