Путин поручил до июля проработать вопрос переноса сроков переписи населения

Президент РФ Владимир Путин поручил проработать вопрос переноса сроков переписи населения на октябрь. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поручение дано правительству РФ и профильным ведомствам, оно должно быть выполнено в срок до 1 июля 2021 года.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак предложил президенту перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь. Он считает, что она не должна совпадать по времени с выборами в Госдуму в сентябре, так как работу переписчиков и сотрудников избиркомов будут делать одни и те же люди, особенно в малых городах и районах.

Глава государства поддержал данное предложение. При этом Росстат уже принял решение о проведении переписи с 1 по 31 октября.