07 Июня 2021
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Политика В России За рубежом
Роскомнадзор (2013) | Фото:

Регулирование интернета частым сектором показало неэффективность – МИД России

Регулирование интернета частным сектором показало неэффективность, поэтому роль государства в управлении сетью должна повышаться, считает директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских.

Он отметил, что сегодня интернет превращается в "главную платформу для распространения не только информации, но и различного рода политических манипуляций".

"Россия последовательно выступает за интернационализацию управления интернетом, повышение роли государств в этом процессе. Регулирование интернета исключительно частным сектором, где нивелирована роль государств, являющихся гарантом прав и свобод своих граждан и играющих основную роль в вопросах экономики, безопасности и стабильности критической информационной инфраструктуры, уже давно обнаружило свою неэффективность",- заявил дипломат в интервью журналу "Международная жизнь".

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Теги: регулирование, интернет, государство, мид россии



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