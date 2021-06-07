На Южном Урале в двух населенных пунктах введен карантин по бешенству

В двух населенных пунктах Челябинской области установлен карантин по бешенству, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

За период с 29 мая по 4 июня бешенство выявили у собаки в поселке Краснооктябрьский Троицкого района и кошки в селе Новомосковское Октябрьского района.

Челябинская область стабильно входит в группу регионов с наибольшим количеством зарегистрированных случаев бешенства. С начала года в регионе зарегистрировано 36 случаев бешенства животных.