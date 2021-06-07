Особый противопожарный режим будет действовать в Прикамье до середины августа

С завтрашнего дня на всей территории Пермского края вводится особый противопожарный режим. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства территориальной безопасности края.

По данным ведомства, действовать он будет с 8 июня по 16 августа.

"Он предполагает запрет на использование открытого огня и разведение костров для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест как на землях общего пользования, так и на территориях частных домовладений. Запрещено сжигать мусор, траву, сухую листву и другие отходы, кроме как в специально отведенных для этого местах и способами, установленными органами местного самоуправления муниципальных образований", - говорится в сообщении.

Отметим, что ранее сообщалось, что противопожарный режим будет действовать с 7 июня по 10 сентября.