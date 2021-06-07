07 Июня 2021
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Экономика Краснодарский край
Плита, конфорка, пламя (2017) | Фото: strport.ru

В рамках госпрограммы Кубани «Развитие топливно-энергетического комплекса» новый газопровод построили в Новокубанском районе

У жителей сразу нескольких поселков в Новокубанском районе Краснодарского края  построили новый газопровод в ближайшем будущем появится газ в домах, передает корреспондент Накануне.RU.  В Новокубанском районе построили новый газопровод.

В поселке Прикубанском было проложено 500 метров распределительного газопровода. Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы. Кроме того, в станице Прочноокопской проложили 1 км газопровода из 2,5 запланированных. Благодаря новым сетям газом обеспечат дома по улицам Степана Разина, Солнечной, Восточной, Попова и Чичерена.

газ, табличка, газоотведение, газификация, трубы(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Газопроводы проложен в рамках реализации госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» Краснодарского края. В 2021 году субсидии на строительство объектов газификации получил 31 муниципалитет Кубани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. В их числе Горячий Ключ, Геленджик, а также Успенский, Мостовский, Отрадненский и Крыловский районы.

В целом, уровень газификации в Краснодарском крае сегодня один из самых высоких в стране. 

Напомним ,что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступал с инициативой о бесплатном строительстве подводящих газовых сетей к границам земельных участков на встрече с  вице-премьером РФ Александром Новаком в октябре 2020 года. А во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году  Президент РФ поручил разработать такую программу и обеспечить ее реализацию.

 

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Теги: газопровод, развитие топливно-энергетического комплекса, кондратьев, кубань



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