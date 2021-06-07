В рамках госпрограммы Кубани «Развитие топливно-энергетического комплекса» новый газопровод построили в Новокубанском районе

У жителей сразу нескольких поселков в Новокубанском районе Краснодарского края построили новый газопровод в ближайшем будущем появится газ в домах, передает корреспондент Накануне.RU. В Новокубанском районе построили новый газопровод.

В поселке Прикубанском было проложено 500 метров распределительного газопровода. Сейчас специалисты проводят пуско-наладочные работы. Кроме того, в станице Прочноокопской проложили 1 км газопровода из 2,5 запланированных. Благодаря новым сетям газом обеспечат дома по улицам Степана Разина, Солнечной, Восточной, Попова и Чичерена.

Газопроводы проложен в рамках реализации госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса» Краснодарского края. В 2021 году субсидии на строительство объектов газификации получил 31 муниципалитет Кубани, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона. В их числе Горячий Ключ, Геленджик, а также Успенский, Мостовский, Отрадненский и Крыловский районы.

В целом, уровень газификации в Краснодарском крае сегодня один из самых высоких в стране.

Напомним ,что губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выступал с инициативой о бесплатном строительстве подводящих газовых сетей к границам земельных участков на встрече с вице-премьером РФ Александром Новаком в октябре 2020 года. А во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году Президент РФ поручил разработать такую программу и обеспечить ее реализацию.