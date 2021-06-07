В Перми начался сбор идей для логотипа 300-летия города

В Перми стартовал сбор идей логотипа 300-летия города. Все заявки рассмотрит экспертный совет Оргкомитета и будет рекомендовать учесть их при разработке знака, сообщили Накануне.RU в администрации Пермского края.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин отметил, что "предстоящий большой праздник в честь краевой столицы является общим для всех жителей, и у них должна быть возможность не наблюдать со стороны, а участвовать в подготовке торжества". Свои предложения в виде графических файлов, рисунков, чертежей и т.д. можно подать как от своего имени, так и от имени организации.

Среди рекомендаций к логотипу – соответствие юбилейной тематике, уникальность, позитивные посыл и соответствие нормам морали. Также он должен сопровождаться небольшой аннотацией, представляющей концепцию, основные смыслы, креативные идеи, вложенные в ваш логотип.

Сейчас идёт разработка программы к юбилею столицы Прикамья – праздничных мероприятий, а также крупных культурных, спортивных и общественных событий на период 2022-23 гг. Всего их планируется порядка 500. Кроме того, идёт работа по реализации крупных инфраструктурных изменений – всего на сегодня в проект "Пермь-300" включено 150 объектов. Это строительство и модернизация учреждений здравоохранения, образования, спорта, культуры, объектов городской среды и транспортной инфраструктуры. Финансовое обеспечение проектов осуществляется за счёт средств регионального и федерального бюджетов, часть из них будет реализовано в формате государственно-частного партнерства, а также при участии инвесторов.

Ранее на неопределённый срок перенесли появление гимна Перми. По планам, гимн должен был появиться ко дню города в 2020 г. Ещё до того, как выбрали исполнителя, появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Сообщалось также, что авторы лучших текста и музыки получат по 300 тыс. руб.

Поправки о гимне Перми в устав города внесли депутаты гордумы в 2018 г. Инициатива городских властей возникла сразу после того, как на краевом уровне по предложению тогдашнего губернатора Пермского края Максима Решетникова был утверждён региональный гимн. Оргкомитет по созданию гимна Перми возглавил тогдашний председатель гордумы Юрий Уткин.

Напомним, в мае 2020-го Махонин во время первого большого интервью на посту губернатора рассказал о подготовке к 300-летию Перми и "вечных стройках" региона. Есть поговорка "в Перми ничего не меняется – вечно проектируют зоопарк, театр, галерею", отметил Махонин. Надо при наличии возможностей закончить стройки. Он рассказал, что будет с 300-летием Перми.

"Будем стараться, чтобы этот праздник люди ощутили. Ремонтируем Комсомольский проспект. Набережная будет реконструирована, эспланада. Дано поручение начать делать часть эспланады уже этим летом, не сдвигая на будущий год. Да, не все проекты будут сданы к 2023 г., но надо найти качественных подрядчиков", - сказал Махонин.