07 Июня 2021
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Образование В России
Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков (2020) | Фото: ТюмГУ

Фальков считает, что образованию нужно упасть до "крайней точки"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на Петербургском международном экономическом форуме сделал заявление, которое иначе, как возмутительным, назвать нельзя. Речь шла о падении культуры речи и в целом уровня образованности молодежи, и Фальков сказал, что эта проблема есть, но решения в условиях цифровизации нет.

"Надо, видимо, дойти до какой-то крайней точки, понять. Потом будем разворачивать системы поддержки студентов и преподавателей, чтобы не утратить эти базовые хорошие навыки", - сказал чиновник.

"Родительское всероссийское сопротивление" отмечает, что, по существу, Фальков признал, что власти способствуют снижению культурного уровня населения и сознательно разваливают образование.

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Теги: образование, Валерий Фальков



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