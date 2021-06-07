Фальков считает, что образованию нужно упасть до "крайней точки"

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на Петербургском международном экономическом форуме сделал заявление, которое иначе, как возмутительным, назвать нельзя. Речь шла о падении культуры речи и в целом уровня образованности молодежи, и Фальков сказал, что эта проблема есть, но решения в условиях цифровизации нет.

"Надо, видимо, дойти до какой-то крайней точки, понять. Потом будем разворачивать системы поддержки студентов и преподавателей, чтобы не утратить эти базовые хорошие навыки", - сказал чиновник.

"Родительское всероссийское сопротивление" отмечает, что, по существу, Фальков признал, что власти способствуют снижению культурного уровня населения и сознательно разваливают образование.