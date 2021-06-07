"Форумчаночки" с ПМЭФ обиделись на Собчак

На Ксению Собчак обиделись некоторые красавицы, которых журналистка снимала и интервьюировала на Петербургском экономическом форуме, отгремевшем на прошлой неделе.

Женщин Собчак снимала для своих соцсетей, канала в Telegram, часть материала вошла в выпуск ее YouTube-шоу "Осторожно: новости". В рубрику "форумчаночка" попадали исключительно красивые женщины, и чаще всего они были дорого одеты. Ксения пыталась расспросить их как о модных брендах, на которые пал выбор участниц форума, так и о панелях, в которых девушки участвовали.

Не всем понравились манеры Ксении, еще во время форума за одну из героинь рубрики – Елену Рахимову – заступилась Тина Канделаки (с которой Собчак давно находится в конфронтации).

"Единственное, что Ксюша до сих пор не может в себе изменить, — перестать ********* (доставать) до красивых женщин в коротких юбках, которые могут позволить себе дорогие шмотки. Это анахронизм из 90-х — считать, что для дорогого лука нужен папик, который все это оплатит, а такая женщина — обязательно голддиггерша", - написала Канделаки. Собчак на это примирительно ответила: "Да я и не спорю, что ваша Лена умница. Среди форумчаночек разные девушки, если вы считали оскорбительный намёк, то это только ваше видение, дорогая Тина".

И вот теперь стало известно, что юрист Эльвира Троицкая намерена судиться с телеведущей. Речь, как говорят, идет об иске на 50 млн руб.

"Дорогая Эльнара, ну вы серьезно? Вас задело название #форумчаночка? Но это логичное название для женщин, которые пришли на форум. Среди них есть разные дамы с разными целями. Я и про себя так писала. Спрашивать у модных девушек бренды одежды — нормально. Спрашивать, на какую панель они пришли — нормально, на ПМЭФ все дискуссии называются панелями. Может быть, проблема с тем, что вы об этом подумали? А не в том, что опять написала злая Собчак?" – пишет Ксения в своем Telegram-канале.

"При этом конкретно ваша реплика, вошедшая в выпуск на ютубе, буквально и дословно о том, что красивая женщина может быть умной. А в моем телеграм-канале выложено интервью с вами вообще без монтажа, где вы прекрасно рассказываете про свою работу. Не думаю, что у этой инициативы есть судебная перспектива, конечно, но с нашими судами возможно всё. В любом случае, мне жаль, что вы восприняли это как оскорбление", - добавляет журналистка.

Кстати, самой Собчак тоже досталось от некоторых участниц форума. Например, официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Ксению и тиктокера Даню Милохина с клоунами.