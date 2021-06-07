07 Июня 2021
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Происшествия Челябинская область
Александр Виноградов, глава Троицка (2015) | Фото: мэрия Троицка

Суд отстранил Александра Виноградова от должности главы Троицка

По решению суда глава Троицка Александр Виноградов отстранен от должности на период рассмотрения уголовного дела, сообщили Накануне.RU в Троицком городском суде.

Напомним, в декабре 2020 г. был задержан и заключен под стражу заместитель главы Троицка по городскому хозяйству Вадим Герман по обвинению в превышении должностных полномочий. Чиновник полностью признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение. В марте был задержан глава Троицка. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2019 году обвиняемые инициировали передачу объектов имущественного комплекса хозяйствующего субъекта другому предприятию, что повлекло нарушение прав хозяйствующего субъекта.

В администрации города обвинение считают надуманным.

В настоящий момент уголовные дела в отношении чиновников рассматриваются в суде.

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Теги: Александр Виноградов, глава Троицка, превышение полномочий, обвинение, уголовное дело



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