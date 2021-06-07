07 Июня 2021
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Встреча главы СКР Бастрыкина с президентом РАН Сергеевым (2019) | Фото: sledcom.ru

Глава РАН призвал не пускать в эфир специалистов, которые сомневаются в вакцинации

Президент Российской академии наук Александр Сергеев призвал не пускать в эфир специалистов, после выступления которых люди могут засомневаться в необходимости вакцинации. Об этом он сказал в интервью РИА Новости.
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"Они вызывают сомнения у людей – надо вакцинироваться или нет. Нельзя такое делать", - сказал Сергеев.

Он призвал усилить государственную пропаганду вакцинации, чтобы люди не задавали никаких вопросов.

Недавно РАН сделала заявление, дискредитирующее ее как научную организацию: что после прививок не может быть никаких побочных эффектов. Что касается эффективности вакцинации, то, по данным главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, после нее коронавирусом заболели 0,8% вакцинированных. Простые расчеты показывают, что без вакцинации за тот же срок заболели около 1%. При этом, хотя вакцины теоретически защищают от тяжелых форм болезни, они вызывают и побочные эффекты, которые необходимо прибавить к доле заболевших.

В итоге вакцинация защищает от тяжелых случаев коронавируса, но сама вероятность заболеть почти не уменьшается, а с учетом побочных эффектов может быть даже выше.

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Теги: вакцинация, РАН, Александр Сергеев



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