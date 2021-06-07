07 Июня 2021
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Экономика Свердловская область
молоко производство (2016) | Фото: kazakh-zerno.kz

Ирбитский молочный завод останется в собственности Свердловской области

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев исключил Ирбитский молочный завод из плана приватизации на 2021 год. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Как отметил губернатор, таким образом, завод останется в собственности региона.

"Я вижу и обеспокоенность работников, а штат у завода около 1700 человек, это крупнейшее предприятие на востоке региона. И понимаю тревогу местных фермеров, которые поставляют сюда сырье. Сейчас, в период выхода из кризиса, не до подобных перемен. Нужно обеспечить стабильную работу, а уже потом думать о дальнейших шагах", - заявил Куйвашев.

Ирбитский завод производит 29% всей молочной продукции области, в том числе творожные, кисломолочные молочные продукты, сметану, масло, сыр, сухое молоко, сгущенные консервы и мороженое. Всего у предприятия более 80 наименований. Собственником завода является правительство Свердловской области.

Напомним, недавно Евгений Куйвашев заявил о переговорах с торговыми сетями о доступности цен на свердловские продукты.

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Теги: завод, Ирбит, молоко, Куйвашев



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