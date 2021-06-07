"На крымчан посягнешь – свое потеряешь": Поклонская высказалась о форме украинских футболистов

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала информацию о том, что украинские футболисты на чемпионате Европы будут выступать в форме с контурами Украины, в которые включен Крым, а также с националистическими надписями, вышитыми на футболках.

"Если футболисты в Украине решили гонять мяч в майках с нашим полуостровом, то предлагаю совместный матч в Крыму с нашими командами, раз уж они так скучают по нам — крымчанам. А вообще, есть такая примета: на крымчан посягнёшь — своё потеряешь", - написала Поклонская в своем Telegram-канале.