07 Июня 2021
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

"Вряд ли нужно в кошки-мышки играть": Песков прокомментировал заявление о финансировании Мазепиным NEXTA

В Кремле прокомментировали информацию о финансировании Telegram-канала NEXTA, который признан экстремистским в Белоруссии, главой "Уралхима".

Как подчеркнул пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков, сооснователь NEXTA Роман Протасевич либо официальный Минск должны пояснить заявление о якобы финансировании данного ресурса "бизнесменом из РФ".

По словам Пескова, Дмитрия Мазепина никто не обвинял, его фамилия Протасевичем не произносилась.

"Наверное, это он или белорусская сторона должна разъяснить, о ком идет речь. Вряд ли здесь нужно в кошки-мышки играть", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Напомним, о причастности Мазепина к финансированию канала заявил задержанный в Белоруссии экс-главред NEXTA Роман Протасевич в интервью на белорусском телевидении. По его словам, телеграм-канал Nexta долгое время финансировал некий российский олигарх, в названии компании которого есть слово "Урал" и она связана с горнодобычей.

По его словам, в один момент канал начал принимать читательские пожертвования, и крупная российская компания стала регулярно осуществлять внушительные переводы. Протасевич не смог вспомнить ее названия, однако, с его слов, он "где-то читал, что ее владелец является конкурентом Михаила Гуцериева".

Совладелец компаний "Уралкалий" и "Уралхим" Дмитрий Мазепин заявил, что никогда не финансировал белорусский оппозиционный Telegram-канал NEXTA.

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Теги: дмитрий песков, NEXTA, дмитрий мазепин



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