В Нижневартовске пьяный мужчина приставал к детям: поцеловал в щеку маленькую девочку

В Нижневартовске полицейские проводят проверку из-за пьяного мужчины, который приставал к детям. Видеозапись инцидента опубликована в telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия", передает корреспондент Накануне.RU.

Ситуация произошла по ул. Льва Толстого, 11а. Видео снято ребенком.

"Дочь сняла. Пьяный мужчина приставал к детям. Девочка, что на видео, пошла с ним за руку сначала. В итоге дети сказали, что девочка ушла одна домой. Чей ребенок на видео?" - поинтересовалась родительница одного из детей. Она попросила взрослых провести беседу с ребенком.

На кадрах видно, как мужчина спрашивает разрешения у самой маленькой девочки пойти с ней рядом. Девочка, которая очевидно, испугалась, согласилась. Пьяница прошел рядом с ней несколько шагов, затем поцеловал ее в щеку, сказал детям: "охраняйте ее" и ушел.

В комментариях к видеозаписи нашлись те, кто оправдывает мужчину тем, что он "просто перебрал". Также появилась информация, что его разыскивает отец девочки.

При этом, по данным полиции, по факту произошедшего проводится проверка, однако заявление никто не писал.