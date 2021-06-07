07 Июня 2021
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Общество В России
шум, штрафы (2016) | Фото:ecohouse-eg.com

В России могут ввести штрафы хозяев квартир за шумных квартирантов

Жилищный кодекс могут дополнить статьей об обязанности собственников квартир следить за тем, чтобы квартиранты соблюдали режим тишины, требования пожарной и санитарной безопасности. В противном случаев собственников жилища будут штрафовать. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 8 июня. Комитет по жилищной политике и ЖКХ одобрил концепцию документа, хотя и высказал замечания.

Статья 17.1 будет называться "Обязательства по соблюдению прав соседей в многоквартирных домах". Согласно проекту, если жильцы что-то нарушают, крайним сделают хозяина. Отмечается, что многие жалуются на бедлам, который часто устраивают квартиранты. И нарушением режима тишины будут считать звуки, которые слышны за пределами квартиры, исключая детский плач, шаги, шум воды в трубах и прочие звуки "обычной жизнедеятельности человека". Также не будут наказывать за срочные аварийные работы. Но собственников могут обязать вывешивать объявления о том, что в их квартире предстоят ремонтные работы (запланированные).

Глава профильного комитета Галина Хованская заявила, что законопроект хороший, но его придется переписать, так как он содержит большое число "оценочных и некорректных формулировок". При этом соблюдение режима тишины - это не вопрос жилищного законодательства.

Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году в Госдуму планируется внести законопроект об уплате налогов за сдачу жилья в аренду.

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Теги: жилье, штраф, аренда



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