Бурятия возвращает ограничения из-за роста заболеваемости COVID-19, а обгоняющие ее Подмосковье и Ленобласть - нет

Бурятия из-за роста заболеваемости коронавирусом усиливает ограничительные меры. Сейчас республика занимает третье место в стране по темпам прироста заболеваемости – после Московской и Ленинградской области. Первые два места пока ни о каких ограничениях не объявляли, а Ленобласть и Петербург и вовсе только-только завершили ПМЭФ.

По данным министр здравоохранения Бурятии Евгении Лудуповой, 31 мая на лечении находилось в два раза меньше пациентов, чем сегодня. "В настоящий момент развернуто 1211 коек. Занятость коечного фонда высокая, на утро составила 91%, - сообщила министр.

В Роспотребнадзоре считают, что главная причина роста заболеваемости в республике – "пребывание в местах массового скопления людей".

Ограничения вновь вводятся в отношении заведений общепита – они будут работать только до 23 часов, за одним столом можно будет сидеть только вчетвером (без учета детей). Отменены все республиканские массовые мероприятия, назначенные на июнь (видимо, включая выпускные вечера в школах), спортивные соревнования российского масштаба пройдут без зрителей и с обязательным тестированием на коронавирус всех участников.

Школьники в большинстве своем уже ушли на каникулы, а вот еще работающие средние и высшие учебные заведения переходят на дистанционку. Госорганы приостанавливают личный прием граждан.