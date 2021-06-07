Новый свердловский прокурор лишился первого заместителя

В руководстве прокуратуры Свердловской области произошли кадровые перестановки.

Как сообщается на официальном сайте надзорного ведомства, новым прокурором региона стал Борис Крылов, которого в конце мая на эту должность назначил Владимир Путин. Ранее Крылов работал первым заместителем прокурора Новосибирской области. Примечательно, что информация о нем до сих пор есть на сайте новосибирской прокуратуры в разделе "Руководство".

А вот информация от первом заместителе прокурора Свердловской области Владимире Маленьких удалена с сайта регионального ведомства. О причинах не сообщается, вероятно, высокопоставленный прокурор ушел в отставку. Таким образом, сейчас у Бориса Крылова осталось три заместителя – Павел Родченков, Вадим Чукреев и Александр Юровских.

Напомним, что прежний прокурор Свердловской области Сергей Охлопков официально покинул свой пост в марте этого года.