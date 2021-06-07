В тюменской облдуме не смогли оценить этичность слов депутата Лобова о долгостроях Югры

Депутата Тюменской областной думы от ЛДПР Александра Лобова вызвали на комиссию по этике из-за слов, сказанных на майском заседании парламента. Политик рассказал Накануне.RU, какие именно изречения стали предметом разбирательств и как прошло сегодняшнее заседание комиссии.

"На заседании я сказал, что долгострои Югры, в том числе больницу в Нижневартовске, "накачивают" деньгами, и они, деньги, могут "оседать" в карманах югорских чиновников. Я говорил не про всех чиновников, а только про нечистоплотных. Сегодня прошло закрытое заседание комиссии по этике. Решение – до 15 июня специально созданная рабочая группа должна собрать "фактуру" по выступлению, проанализировать стенограмму и предоставить документы в комиссию. Очень странно, что с 27 мая до сегодняшнего дня времени не хватило, чтобы понять, нарушал ли я какие-то правила или нет. Самая серьёзная кара, которая мне грозит, - лишение права голоса на следующем заседании", - сказал Лобов, предположив, что настоящая цель разбирательства – не найти правду, а "спустить на тормозах" случившееся.

За Лобова вступились однопартийцы из различных регионов. Например, депутат Госдумы Евгений Марков, ранее работавший в думе Югры, написал на своей странице "ВКонтакте", что "Лобов на заседании думы напомнил парламентариям о проблемных фактах существования долгостроев в ХМАО", а также о том, что "за все время возведения Нижневартовской больницы ни разу не проводилась проверка расходования бюджетных средств Счётной палатой".

"За это Лобова подвергли жёсткой критике и словесным нападениям со стороны депутатского корпуса: предложили лишить права голоса и высказались о том, что "ЛДПР обязательно в ложку меда бочку дегтя надо забросить"", - написал Марков.

Кроме того, сегодня утром в городах Тюменской области, Югры и Ямала прошли пикеты либерал-демократов под лозунгом "Руки прочь от Лобова".