07 Июня 2021
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Экономика Свердловская область В России
Пустой кошелек (2020) | Фото: Накануне.RU

Зато есть Универсиада. Средний Урал стал лидером по падению доходов населения

Российское население продолжает беднеть – таковы обновленные данные Росстата. В очень непростой ситуации оказался Средний Урал.
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Как пишет Telegram-канал "Региональная политика", по сравнению с остальными субъектами страны в самом бедственном положении находится промышленно развитая и благополучная Свердловская область – снижение реальных доходов здесь составило сразу 10,4%. Кроме этого, обороты розничной торговли в регионе снизились на 7,5%.

"С точки зрения динамики в наихудшем положении (падение и доходов населения, и оборотов розничной торговли) находятся в этом году жители Свердловской области и Пермского края, Омской, Самарской и Нижегородской, Тверской, Астраханской областей и Ненецкого АО. В этой неблагополучной группе очень бросается в глаза присутствие регионов с крупными центрами-миллионниками, что не может не вызывать опасения властей перед выборами", - отмечает канал.

Люди на улице в Екатеринбурге(2021)|Фото: Накануне.RU

Между тем Свердловская область продолжает готовиться к Универсиаде и тратит на это гигантские суммы. Известно, что стоимость подготовки и проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге составляет 64,72 млрд руб., при этом из федерального бюджета выделят только 10,95 млрд руб., а вот из областного придется потратить 34,05 млрд. Также уже традиционно в бюджете Среднего Урала появляются все новые и новые миллиардные траты на ледовые арены, выставочные центры, дорогостоящие мусорные полигоны и аутсорсинг "скорых", все эти расходы многим экспертам кажутся сильно завышенными.

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Теги: доходы, Свердловская область, регионы



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