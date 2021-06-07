Что стоит за "наездом" Сечина на "зеленые технологии"?

В выходные завершилось очередное пафосное мероприятие под названием Петербургский международный экономический форум, который считается с момента основания "президентским", и, действительно, нельзя вспомнить случая, чтобы Владимир Путин лично не выступал на нем. Но, по мнению многих экспертов, выступление главы "Роснефти" Игоря Сечина на панельной дискуссии форума стало по-настоящему "бомбой". Накануне.RU поговорило о заявлениях главного нефтяника страны с Михаилом Делягиным, доктором экономических наук. Он считает, что доклад Игоря Сечина во многом оказался оправданием проведения ПМЭФ в нынешнем году — с его звездами "Тик-тока" и прочими несуразностями.

— Что же такого важного, на ваш взгляд, сказал глава "Роснефти", можете тезисно обозначить?

— Во-первых, Сечин говорит о том, что ни завтра, ни послезавтра все так называемые альтернативные источники энергии никоим образом не заменят человечеству углеводороды, нефть и газ. Не смогут заменить, в обозримом будущем. Если посмотреть, сегодня целые поля во Франции заставлены купленными автомобилями "Тесла" и ими подобными, знаете почему? Потому что люди не знают, что делать с ними дальше! Жизненный цикл их аккумуляторов невелик, а вот утилизация этих самых аккумуляторов – это реальная и дорогостоящая проблема. Об этом не принято вслух рассуждать, но вред экологии и окружающей среде эти технологии наносят несравнимо больший, чем традиционные ДВС.

— Плюс Сечин прямо и четко заявил о том, что никакого сокращения в мире в ближайшие годы потребления нефти и газа, о чем любят рассуждать многие с разных трибун, не будет, наоборот, начался и идет цикл высоких цен на сырье…

— Я об этом и говорю, при этом, заметьте, это касается не только углеводородов, есть ситуация с металлом и рудой, многие биржевые товары демонстрируют эту тенденцию к росту. Хорошо помню, что несколько лет назад многие едва ли не посмеивались над консолидацией рудных и металлургических активов со стороны того же индийца Лакшми Миттала (корпорация "Arcelor"), говорили, что он занят "скупкой покойников" и что в ближайшие годы это никому не будет нужно. Где сейчас эти аналитики?

— Сечин, кстати, обозначил, на наш взгляд, еще одну важную тенденцию – качество и хорошие показатели российских энергетических месторождений, в частности, собранных в "Роснефти". Так это?

— Разумеется, Сечин знает, что произносит и где. Давайте объективно посмотрим – огромный объем сланцевой нефти и газа в США добывается путем гидроразрыва, это выжженная земля, где отравлено буквально все! Воду из водопроводного крана можно поджечь! В это время нам подсовывают какую-нибудь школьницу-активистку Грету Тумберг, которая учит весь мир отказываться от производства энергоносителей, хотя разумные люди фиксируют и прогнозируют дефицит, а не сокращение потребления в ближайшие годы.

— Все это порой напоминает, если честно, какой-то глобальный обман, если не аферу, есть такое ощущение?

— По понятным причинам Игорь Сечин не может таких вещей вслух произносить, но, если внимательно его послушать, он говорит именно это. Он говорит про то, что вместо навязываемых крупному энергетическому бизнесу и в целом человечеству ложных целей и "зеленой энергетики" вплоть до отказа от традиционных способов получения энергии, нужно бороться за закрытие действительно грязных технологий, пример – добыча сланцев. И, наоборот, развивать добычу на основе современных, а не варварских способов.

— Может быть, еще что-то вас, как говорится, "зацепило"?

— Практически прямо заявлено, что в сложившейся ситуации, возможно, впервые за долгие годы, недофинансирование отрасли в смысле инвестиций приблизилось к гигантским показателям. Нефтяной и газовый сектор стал давно донором, компании чуть не впрямую финансируют так называемую "зеленую энергетику" и якобы развитие новых технологий, которые пока демонстрируют низкую эффективность. Соответственно, уже в ближайшие годы мир столкнется с серьезным дефицитом энергоресурсов на рынках, а значит, нас ждет рост цен на энергоносители и потом по всем цепочкам.