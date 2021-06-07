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Политика В России За рубежом Москва
ПМЭФ, пленарное заседание, Дмитрий Рогозин (2017) | Фото: forumspb.com

Глава Роскосмоса назвал "глупыми" заявления о том, что санкции помогают развивать экономику страны

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, который находится под персональными санкциями США с 2014 года, заявил, что этот факт "не делает ему чести". Так чиновник ответил главе РСПП Александру Шохину, который, выступая в Госдуме на парламентских слушаниях, напомнил о чиновниках и бизнесменах, гордящимися положением "подсанкционных".

"Я не считаю, что это делает честь. Санкции мне лично мешают, я с ними никогда не соглашусь", - заметил Рогозин и добавил, что считает "глупыми" заявления о том, что санкции помогают развивать экономику страны.

Рогозин рассказал о влиянии уже действующих и планируемых санкций на космонавтику. Во-первых, оно касается импорта микроэлектроники. По словам главы Роскосмоса, космический аппарат на 95% состоит из микроэлектроники, а ограничения ее поставок сейчас являются критически важными. За три года Россия нарастила производство микроэлектроники в два с половиной раза, но этого все равно мало.

Рогозин призвал не попадаться на "глупое сравнение" количество стартов у американцев и в России. "У них – свободный рынок и международная кооперация труда", - заметил Рогозин.

"У нас ракет более, чем достаточно – у нас выводить нечего. Стоят несколько космических аппаратов, в каждом их которых не хватает нескольких буквально элементов", - пояснил положение глава Роскосмоса.

первый пуск ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с космодрома "Восточный", 28 апреля 2016 года(2016)|Фото: Роскосмос

Во-вторых, ограничения касаются использования российских ракет-носителей. Санкции запрещают американским компаниям пользоваться ими (или поставлять что-то для таких ракет), если конечная цель использования потенциально может быть военной. "А это ограничение по всем аппаратам, потому что любой космический аппарат – он двойного назначения", - пояснил Рогозин.

Он добавил, что сейчас прямого запрета на поставки некоторых комплектующих формально нет, но по факту процесс так забюрокрачен, что сотрудничество невозможно. Раньше бюро, в которое американские поставщики подавали заявки на продажи в Россию, рассматривало эти заявки в течение месяца и с долей отклонения в 10-15%. Теперь рассмотрение длится месяцами, а заявки отклоняются практически поголовно.

Рогозин рассказал, что в целом власти ЕС занимают более конструктивную позицию, но они подвергаются сильнейшему давлению. Но при этом возмутился отрицанию западными коллегами того факта, что космос политизирован: "На этом фоне идет болтовня, что "космос вне политики". В политике он – в полный рост!".

Наконец, глава Роскосмоса упрекнул США не только за отсутствие логики при введении санкций, но и за черную неблагодарность. Он напомнил, что десять лет Россия доставляла американских астронавтов на МКС: "Мы какие-то деньги зарабатывали на этом, но они не сравнятся с той бесценной услугой, с той протянутой рукой… Несколько месяцев назад они ввели санкции в отношении ЦУПа, который непосредственно отвечает за жизни экипажа МКС. Логика есть вообще какая-то? Кроме стрельбы из пулемета по собственным ногам".

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Теги: дмитрий рогозин, санкции, роскосмос



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