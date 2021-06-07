07 Июня 2021
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Онкологи (2020) | Фото: Пресс-секретарь Департамента здравоохранения Тюменской области

Челябинские врачи спасли младенца, проглотившего батарейку

В Челябинске врачи спасли двухмесячного ребенка, который проглотил батарейку-таблетку, сообщили Накануне.RU в ЧОДКБ.

Ребенок поступил в городскую больницу с жалобами на затрудненное дыхание. По результатам снимков грудной клетки врачи выяснили, что у младенца инородное тело в трахее или пищеводе. Его эвакуировали в тяжелом состоянии в Челябинскую областную детскую больницу.

Из пищевода младенца достали батарейку-таблетку. Известно, что ее ребенку дал двулетний брат, который нашел ее в лазерной указке. Батарейка пробыла в организме не менее трех дней.

"Инородное тело врачи ЧОДКБ извлекли эндоскопическим методом. Четыре дня маленький пациент провёл в реанимации, еще почти неделю в центре хирургии новорожденных", - говорится в сообщении.

В настоящий момент ребенка выписали, но он останется под наблюдением хирургов еще долгое время.

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Теги: ребенок, врачи, батарейка,



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