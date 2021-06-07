Суд в Нидерландах завершил опрос экспертов "Алмаз-Антея" по делу MH17

Судебный следователь завершил опрос экспертов российского концерна "Алмаз-Антей", а также представителей Аэрокосмического центра Нидерландов и Королевской военной академии (Бельгия) по делу о крушении Boeing на Украине.

Судья заявил, что на данном этапе суду осталось только получить ответы от представителя концерна "Алмаз-Антей" на направленные в письменном виде вопросы, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что эксперты были опрошены по отдельности, а также вместе. В нидерландской прокуратуре также сообщили, что эксперты российского оборонного концерна "Алмаз-Антей" два месяца назад осмотрели на базе Гилзе-Рейен реконструкцию сбитого самолета. Их показания были учтены.

Сегодня окружной суд Гааги начал рассмотрение по существу дела о крушении самолета "Малайзийских авиалиний", следовавшего рейсом MH17.