07 Июня 2021
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первый пуск ракеты космического назначения &quot;Союз-2.1а&quot; с космодрома &quot;Восточный&quot;, 28 апреля 2016 года (2016) | Фото: Роскосмос

"Контракт уйдет товарищу Маску": Рогозин опасается санкций на запуск спутников OneWeb

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин не исключает, что госкорпорация в скором времени лишиться контракта на выведение на орбиту спутников корпорации OneWeb. К расторжению сотрудничества британцев и россиян подтолкнут американские санкции, которые фактически запрещают выведение российскими кораблями в космос любых иностранных аппаратов, рассказал гендиректор Роскосмоса на парламентских чтениях в Госдуме.

"Нам запретят выводить OneWeb, и контракт уйдет куда-нибудь товарищу Маску", - отметил Рогозин.

Рогозин обвинил США и SpaceX в недобросовестной конкуренции и привел в пример покупку проекта "Морской старт" российской частной компанией S7.

"Когда S7 занялись "Морским стартом", перед тем, как отдать частной компании из России эти суда, были введены конкретные жесткие ограничения, что мы не имеем права использовать этот "Морской старт" в конкуренции с Илоном Маском. Нормально? Может это не частная компания, если нам государство ограничивает конкуренцию SpaceX? Это чтобы не было воплей восторгов, когда вы видите этих деятелей у себя на экранах. Они еще и перед передачей всю технику вырезали с судов, ну ничего, мы все восстановим", - отметил Рогозин.

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Теги: дмитрий рогозин, санкции, oneweb, spacex, илон маск



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