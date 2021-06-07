07 Июня 2021
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Общество Свердловская область
Граффити о коронавирусе рядом с ГКБ №40 (2020) | Фото: Накануне.RU

Число умерших от COVID-19 свердловчан превысило 3,5 тысячи

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 107 новых случаев коронавируса. Число умерших от болезни также увеличилось.
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Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (38 случаев) и других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе официально было выявлено 89 тыс. 993 заболевших ковидом.

За сутки в Свердловской области было выписано 108 человек и зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 83 тыс. 895 человек, скончались 3 тыс. 510 заболевших.

Напомним, недавно стало известно, что на Среднем Урале не будут прививать зарубежными вакцинами от коронавируса.

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Теги: коронавирус, заболевшие, Свердловская область, оперштаб, диагноз



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