Число умерших от COVID-19 свердловчан превысило 3,5 тысячи

За минувшие сутки на Среднем Урале выявлено 107 новых случаев коронавируса. Число умерших от болезни также увеличилось.

Как сообщили Накануне.RU в свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19, диагноз оказался лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (38 случаев) и других муниципалитетов. С начала пандемии в регионе официально было выявлено 89 тыс. 993 заболевших ковидом.

За сутки в Свердловской области было выписано 108 человек и зарегистрировано 10 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 83 тыс. 895 человек, скончались 3 тыс. 510 заболевших.

Напомним, недавно стало известно, что на Среднем Урале не будут прививать зарубежными вакцинами от коронавируса.