Рогозин - про США: "Одной рукой похлопывают по плечу, а другой – шило суют"

07 Июня 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Признание олигарха: "Жадность — это хорошо!"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
Дмитрий Рогозин в тире. (2020) | Фото: facebook.com/dmitry.rogozin.739

Рогозин - про США: "Одной рукой похлопывают по плечу, а другой – шило суют"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин жестко прокомментировал действующие и ожидаемые санкции со стороны США в отношении предприятий госкорпорации. Гендиректор компании назвал существующий режим "хамством, нечестной конкуренцией и незаконной борьбой". Он заверил, сто российская продукция ракетостроения "и дешевле, и лучше иностранных аналогов, несмотря на те проблемы, которые мы имеем".

"У меня несколько дней назад был диалог с новым главой NASA Биллом Нельсоном, - рассказал Рогозин на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных санкциям. – Он меня долго убеждал в том, чтобы Россия не уходила с МКС, чтобы продолжить работу до 2030 года. Что я хочу сказать: все в его руках, в руках американцев. Если санкции в отношении наших копаний сохранятся, вопрос выхода России из МКС – это будет полная вина и ответственность США. Я не буду терпеть ситуацию, когда меня похлопывают по плечу, а другой рукой шило суют. Мы лицемерие и двуличие не потерпим".

Рогозин напомнил, что США вводят санкции в отношении нескольких предприятий Роскосмоса, от одного из которых напрямую зависит работа ЦУПа. ЦУП, в свою очередь, напрямую руководит работой МКС, где находятся в том числе и американские астронавты. "Логика есть вообще какая-то? Кроме стрельбы из пулемета по собственным ногам", - прокомментировал эти действия Рогозин.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: дмитрий рогозин, санкции, мкс, nasa, билл нельсон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети