Рогозин - про США: "Одной рукой похлопывают по плечу, а другой – шило суют"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин жестко прокомментировал действующие и ожидаемые санкции со стороны США в отношении предприятий госкорпорации. Гендиректор компании назвал существующий режим "хамством, нечестной конкуренцией и незаконной борьбой". Он заверил, сто российская продукция ракетостроения "и дешевле, и лучше иностранных аналогов, несмотря на те проблемы, которые мы имеем".

"У меня несколько дней назад был диалог с новым главой NASA Биллом Нельсоном, - рассказал Рогозин на парламентских слушаниях в Госдуме, посвященных санкциям. – Он меня долго убеждал в том, чтобы Россия не уходила с МКС, чтобы продолжить работу до 2030 года. Что я хочу сказать: все в его руках, в руках американцев. Если санкции в отношении наших копаний сохранятся, вопрос выхода России из МКС – это будет полная вина и ответственность США. Я не буду терпеть ситуацию, когда меня похлопывают по плечу, а другой рукой шило суют. Мы лицемерие и двуличие не потерпим".

Рогозин напомнил, что США вводят санкции в отношении нескольких предприятий Роскосмоса, от одного из которых напрямую зависит работа ЦУПа. ЦУП, в свою очередь, напрямую руководит работой МКС, где находятся в том числе и американские астронавты. "Логика есть вообще какая-то? Кроме стрельбы из пулемета по собственным ногам", - прокомментировал эти действия Рогозин.