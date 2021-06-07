Ямальские дорожники оперативно устранили провал грунта

Дорожные службы Ямала оперативно ликвидировали провал грунта на 1292 километре автодороги Сургут - Салехард, который произошел накануне, сообщили Накануне.RU в окружном дептрансе.

"Провал был устранен в тот же день. В настоящий момент проезд на участке трассы осуществляется в штатном режиме. Причины разлома водопропускной трубы выясняются", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте транспорта также сообщили, что провал грунта произошел не та том участке, который реконструировали в прошлом году.

В 2020 г. на автодороге Сургут - Салехард было заменено более 1600 дорожных плит и уложено 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, также были выполнены работы по выравниванию обочин и установке барьерного ограждения.

Отметим, что в этом году практически на всех участках трассы Сургут - Салехард будут вестись дорожные работы.