07 Июня 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Встреча с победителями предварительного голосования, Ханты-Мансийск (2021) | Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

"Команда Югры" займётся ремонтом дорог в округе

Губернатор Наталья Комарова 6 июня во время встречи с общественными лидерами, победителями предварительного голосования партии "Единая Россия", гражданскими активистами рассказала о том, как будут развиваться дороги в округе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Во время онлайн-встречи член молодёжного и общественного советов Пыть-Яха, победитель предварительного голосования партии "Единая Россия" Александр Калашник отметил, что одна из самых частых тем, которую поднимают жители, - состояние муниципальных дорог, улиц.

"Хотел бы поднять вопрос, который озвучивают многие избиратели. В рамках нашей деятельности, составления интерактивной "Карты развития Югры", нам необходимо внести проблему текущего состояния и строительства новых дорог на платформу и направить все усилия Команды Югры на её решение", - сказал он.

Встреча с победителями предварительного голосования, Ханты-Мансийск(2021)|Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отвечая на вопрос, Наталья Комарова обозначила необходимость принятия решений по данному вопросу уже в этом году.

"Любая дорога нуждается в каждодневном уходе, есть запрос и потребность в создании новых. Я исхожу из того, что в муниципалитетах есть карта дорог, которые нуждаются в ремонте, и карта дорог, которые нужно создавать - исходя из оценки горожан. Мы оцениваем размер нашей работы, оцифровываем бюджетные инвестиции и закладываем по приоритетам распределение обязательств на бюджет 2022 г., плановый период 2023-24 гг.", - сказала губернатор.

По факту внесения корректировок в бюджет региона муниципалитетам предстоит провести опережающие торги для того, чтобы в самые короткие сроки выполнить дорожно-ремонтные работы в 2022 г. При этом перечень объектов, которые в приоритетном порядке будут отремонтированы или построены в будущем году, должны будут определить сами жители на основе рейтингового голосования или любого другого формата общественных обсуждений.

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Теги: Наталья Комарова, Александр Калашник. дороги



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