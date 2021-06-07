В Абхазии ищут туристку из России, которую унесло течением реки

Туристку из России унесло течением реки выше озера Рица в Абхазии, сообщает МЧС республики.

Трагедия произошла вечером 6 июня. По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

В течение светового дня спасатели обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но безрезультатно.

В поисках задействованы около 30 человек от МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка.

Личность пропавшей установлена - это жительница Татарстана 1997 года рождения.

В феврале в Пермском крае туристка, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, погибла по дороге в больницу. Женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.