07 Июня 2021
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Происшествия В бывшем СССР
(2006) | Фото: www.turizm.ru

В Абхазии ищут туристку из России, которую унесло течением реки

Туристку из России унесло течением реки выше озера Рица в Абхазии, сообщает МЧС республики.

Трагедия произошла вечером 6 июня. По словам очевидцев, девушка упала в реку с моста, на котором отсутствовали оградительные перила.

В течение светового дня спасатели обследовали русла рек Гега и Бзыбь, а также их притоков, но безрезультатно.

В поисках задействованы около 30 человек от МЧС, а также сотрудники Рицинского национального реликтового парка.

Личность пропавшей установлена - это жительница Татарстана 1997 года рождения.

В феврале в Пермском крае туристка, упавшая в ущелье на Усьвинских столбах, погибла по дороге в больницу. Женщина находилась в составе незарегистрированной туристической группы из Тюмени.

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Теги: абхазия, мост, туристка



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