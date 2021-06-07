В Нижнем Тагиле 6-летний ребенок выпал с балкона. В СКР не исключают криминал

В Нижнем Тагиле Следственный комитет выясняет обстоятельства падения ребенка с балкона.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, все случилось днем 4 июня: 6-летний мальчик получил тяжелые травмы в результате падения с балкона многоквартирного дома по улице Пылаева. В Следственном комитете посчитали, что в ситуации могут быть признаки преступления, предусмотренного статьей 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Сейчас по данному факту проводится проверка.

Следователем СКР уже проведен осмотр места происшествия. Также опрашиваются родственники пострадавшего и очевидцы произошедшего. Выясняется степень тяжести вреда и характер травм, полученных ребенком, истребована и анализируется характеризующая документация в отношении данной семьи.

Как добавили в ведомстве, сейчас пострадавшему мальчику оказывается вся необходимая медпомощь в одной из больниц Екатеринбурга.