В Югре возобновились природные пожары

В Югре возобновились лесные пожары. Как сообщили Накануне.RU в департаменте недропользования и природных ресурсов, по состоянию на 7 июня в регионе действует один пожар в Кондинском районе.

В настоящий момент он локализован на площади 65 га. Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе было зафиксировано 63 лесных пожара. Их площадь составила 3196,01 га.

По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии, в настоящий момент в округе прогнозируются первый-третий классы пожарной опасности. Кроме того, с 21 мая, в Югре действует режим повышенной готовности для органов управления и сил единой системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Напомним, 26 мая в регионе были потушены все природные пожары.