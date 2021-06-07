В Тюмени вновь ищут строителя корпуса ТюмГУ за 3,6 миллиарда

Объявлен новый конкурс на строительство корпуса Тюменского госуниверситета. Лот появился на портале Госзкупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9. Лот размещён 4 июня. Последний день подачи заявок – 23 июня. Цена вопроса – 3,6 млрд руб. Отметим, ранее подобный поиск не увенчался успехом.

Напомним, ранее большой резонанс вызвал проект строительства общежития ТюмГУ в логу Тюменки. Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась в 2018 г. Тогда информация случайно просочилась в прессу, и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1 тыс. мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных руб.). После возмущений общественности и экологов чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить своё решение.