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Образование Тюменская область
тюмень (2015) | Фото: Накануне.ru

В Тюмени вновь ищут строителя корпуса ТюмГУ за 3,6 миллиарда

Объявлен новый конкурс на строительство корпуса Тюменского госуниверситета. Лот появился на портале Госзкупок, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Речь идёт о строительстве главного учебно-лабораторного корпуса ТюмГУ. Он расположится по адресу Республики, 9. Лот размещён 4 июня. Последний день подачи заявок – 23 июня. Цена вопроса – 3,6 млрд руб. Отметим, ранее подобный поиск не увенчался успехом.

Напомним, ранее большой резонанс вызвал проект строительства общежития ТюмГУ в логу Тюменки. Громкая история с планами по уничтожению зеленой территории в центре Тюмени началась в 2018 г. Тогда информация случайно просочилась в прессу, и единственным достоверным документальным источником по наличию планов строительства общежитий на 1 тыс. мест с подземной парковкой на 500 мест был тендер на сайте государственных закупок на изыскательные работы (лот выиграла "дочка" компании "Мостострой-11", получив за свои услуги 38 млн бюджетных руб.). После возмущений общественности и экологов чиновники и ТюмГУ вынуждены были заговорить о своих планах и признать сам факт своих намерений. Кульминацией противостояния с градозащитниками стали полуофициальные "общественные слушания", которые прошли на базе региональной общественной палаты, где авторам проекта удалось продавить своё решение.

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Теги: Тюменский госуниверситет, корпус, строительство, аукцион



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