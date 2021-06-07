07 Июня 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

В Австрии телезвезду отстранили от съемок из-за отказа вакцинироваться

Звезда австрийских детективных сериалов Ева Херциг отстранена от съемок из-за отказа вакцинироваться от коронавируса, хотя вакцинация в Австрии добровольная. Об этом пишет World Today News.

Херциг написала на своей странице, что "добровольная вакинация" дошла и до нее. И теперь съемки будут без нее. Она ожидала этого, но новость все равно поразила ее. Вероятно, ее карьера теперь будет вообще закончена.

Управляющий директор продюсерской компании Allegro Film обосновал отстранение тем, что актриса будто бы может представлять угрозу окружающим. Это "обоснование" поразительно своей абсурдностью. Ведь вакцинированные переносят вирус так же, как и все остальные, защищая от тяжелых форм болезни только самих привитых, а кроме того, если все допущенные к съемкам привиты, то как непривитые могут им угрожать?

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Теги: вакцинация, Австрия



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