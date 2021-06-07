Испания начала принимать туристов, привитых от коронавируса

Испания 7 июня открыла границы для туристов, полностью привитых от коронавируса.

Разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами производства Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, сообщила телерадиокомпания RTVE.

Также страну смогут посетить путешественники, привитые китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

При этом страну не смогут посетить туристы из Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

Ранее сообщалось, что страны - члены Евросоюза достигли соглашения о разрешении въезда полностью вакцинированных туристов. Напомним, Еврокомиссия предложила разрешить въезд на территорию ЕС тем иностранным гражданам, которые как минимум за две недели до поездки завершили вакцинацию от COVID-19 одним из одобренных препаратов.

Ранее правительство Таиланда одобрило план по открытию Пхукета с 1 июля для вакцинированных против COVID-19 туристов. Они смогут отдыхать на острове без двухнедельного карантина.

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